12月使用分の電気・ガス料金大手電力10社が27日発表した12月使用分（来年1月請求）の標準家庭向け料金によると、北海道や沖縄など7社で前月に比べ値上がりする。原油や石炭の輸入価格が上昇した一方で液化天然ガス（LNG）は下がり、各社の電源構成により分かれた。大手都市ガス4社はLNG価格の下落により24〜32円安くなる。電気料金の値上げ幅は10〜39円。関西は横ばいで、中部は18円、東京は5円値下がりする。最も高いのは北海