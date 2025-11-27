静岡市役所清水庁舎の移転を巡り、26日、難波市長が防災機能などについて市議会に説明しました。「議会への情報共有」について市議が不満を漏らし紛糾する場面もありました。（共産党内田議員）「こういう大事な問題は、いきなり記者会見もいいですけど、こういう話がありますぐらいはしてもよかったのでは」（静岡市難波市長）「議会への説明のタイミングですけど、私は何ら問題ないと思っているので見解の違いだと思います」