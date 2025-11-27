サッカーJ2・モンテディオ山形は27日、横内昭展監督と契約を更新し、横内監督が来シーズンも引き続きチームの指揮を執ると発表しました。来シーズンの続投が決まったのは、今シーズン途中からモンテディオ山形の指揮を執る横内昭展監督（58）です。横内監督は、チームの成績低迷の中解任された渡辺晋前監督の後任として今シーズン途中の6月下旬から指揮を執り、監督就任後は、リー