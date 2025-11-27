記者会見する佐賀県警の中嶋昌幸警務部長＝27日午後、佐賀県警本部警察庁が、佐賀県警のDNA型鑑定不正に関する特別監察の中間報告を公表したことを受け、県警の福田英之本部長は27日「引き続き特別監察に真摯に対応し、結果を県民に説明する」とのコメントを発表した。中嶋昌幸警務部長は27日、記者会見を開き「内容を精査し、適切に対応していく」と述べた。県警は130件の不正鑑定のうち16件を証拠として検察庁に送ったとして