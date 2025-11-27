アジア・コモディティ騰落率ランキング＝11/27営業日時点＝ 上海ゴム 0.76％ 上海銅 0.43％ 上海重油 0.08％ 大連とうもろこし -0.13％ 上海異形鉄筋 -0.29％ 大連ポリエチレン -0.37％ ＊数値は前日比％