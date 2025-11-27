25日に行われた日米首脳の電話会談でトランプ大統領が高市総理に“台湾に関する発言のトーンを和らげ、中国を挑発しないよう助言した”との一部報道について、木原稔官房長官はこれを否定しました。【映像】木原官房長官「そのような事実はない」発言（実際の映像）これはアメリカのウォールストリート・ジャーナルが当局者の話として報じたものです。27日午後の記者会見で木原官房長官は「日米首脳電話会談において両首脳は