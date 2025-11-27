アメリカの有力紙ウォール・ストリート・ジャーナルがトランプ大統領が高市総理との電話会談で、台湾をめぐる発言で中国を刺激しないよう求めたと報道したことについて、木原官房長官は27日、「そのような事実はない」と否定しました。ウォール・ストリート・ジャーナルは26日、日米両国の関係者の話として、トランプ大統領が日本時間25日におこなった高市総理との電話会談の中で、台湾をめぐる発言を抑制し中国を刺激しないよう求