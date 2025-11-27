【モデルプレス＝2025/11/27】女優の中村ゆりかが11月26日、自身のInstagramを更新。美しい脚がチラリと見えるニットワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】28歳美人女優「思わず二度見」ミニスカワンピ姿◆中村ゆりか、ミニワンピから美脚チラリ中村は「2026年カレンダーゲットできたかな？」とつづり、写真を複数枚投稿。美しい肩のラインが際立つノースリーブ姿や、美しい脚がチラリと見えるニットのミニワンピース