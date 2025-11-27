佐賀県警で不正なDNA型鑑定が繰り返されていた問題をめぐり、警察庁はきょう、「特別監察」の中間報告を公表し、犯罪捜査を目的とした鑑定では、捜査への影響は確認されなかったと明らかにしました。この問題は、佐賀県警の科捜研の元男性職員がおよそ7年半にわたり、DNA型鑑定の結果をねつ造していたなどとして書類送検され、懲戒免職となったもので、警察庁は先月8日から「特別監察」を実施しています。警察庁はきょう、中間報告