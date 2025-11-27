阪神の佐藤輝明内野手がＭＶＰを獲得した。広い甲子園で４０本塁打を放ち、打点と２冠を獲得。初めてゴールデングラブ賞を獲得するなど、守備での貢献も際立ち、２年ぶりのリーグ制覇に貢献した。２７日に行われたＮＰＢアワードでその得票数が明らかになったが、興味深いデータがあった。２位の石井大智投手、３位の村上頌樹投手といずれも２０２０年度ドラフトで指名された選手たち。阪神ファンの間で「神ドラフト」と称され