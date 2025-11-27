2026年1月9日より日本公開される『コート・スティーリング』のキャラクターポスター 8種が公開された。 参考：ダーレン・アロノフスキー新作『コート・スティーリング』2026年1月公開日本版予告も 『ブラック・スワン』などを手がけたダーレン・アロノフスキー監督の新作となる本作は、メジャーリーガーの夢に挫折し、現在はいち野球ファ