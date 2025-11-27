Photo: にしやまあやか こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。健康管理の第一歩はやっぱり食事。でも、忙しい中でちゃんと自炊するのって本当に大変ですよね。冬＝繁忙期な筆者にとって、この時期の食卓は雑になりがち。そんな生活をちょっとでも整えようと、便利なキッチン家電を新しく導入しました。 Xiaomi ポータブルブレンダー 氷粉砕