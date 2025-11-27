中国総領事の斬首投稿について、前回の本コラムでは総領事にペルソナ・ノン・グラータを使うまでもなく、SNSでやり合う程度でいいと言った。高市政権は冷静で、なんらアクションをとっていないが、中国は中国人の日本への渡航自粛、留学生にも日本行きを制限し出した。この措置について、2兆円の損失とかいうが、実際に誰が困るかだ。日本国内の中国人による経済網への打撃が大きい中国による日本渡航自粛が、思いの外、日本への打