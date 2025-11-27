ギタリスト・MIYAVIが27日、自身のインスタグラムを更新。韓国と日本で活躍する格闘家との2ショットを添え、「まさかの遠い親戚でした」と驚きのつながりを明かした。【写真】「ギラギラでお似合いですね」MIYAVI＆遠い親戚・秋山成勲の2ショット投稿では「ソウルにて秋山さんとまさかの遠い親戚でした血はつながってないですが心は共鳴しています秋山さんのお酒もいただきましたいくつになってもギラギラセクシーでい