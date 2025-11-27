“日産のKカー”が新世代に移行する。新型は「もっとわがままになれる軽」をコンセプトに、ボクシーで印象的なスタイルとクラス最大の室内空間を追求。先進機能の積極投入でライバルに差をつける戦略だ。キャッチコピーは「見えルークス！あがルークス！」新型は運転しやすく開放感たっぷり、気分が上がるクルマが登場した。三菱デリカミニとeKスペースとはBROS車の関係日産ルークスがまもなく4代目に移行する。ルークスは日産と