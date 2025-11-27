2025年11月26日、香港メディア・香港01は、日本政府が外国人の帰化条件を厳格化することを計画していると報じた。記事は、高市早苗首相が今月に入って法務省に帰化条件の厳格化を指示したと伝え、現行で5年連続となっている日本国籍取得のための居住条件を10年連続とするほか、申請者の納税記録、社会保険料支払い状況の審査を強化するといった新たな帰化条件を来年1月に発表する予定だと紹介した。また、来年1月には新たな帰化条