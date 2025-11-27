今季の年間MVPを獲得した大谷翔平投手（ドジャース）とアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）。近年、現役最高の打者として比較されるふたりは「総合的な打撃力」を示す指標でもトップクラスに君臨している。ここでは、MLBの公式データサイト『Baseball Savant』で両者が誇る「得点を生み出す能力」を掘り下げてみる。 ■ジャッジと大谷翔平が際立つ安定感 野球では、「OPS（On-base Plus Slugging）