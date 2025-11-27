ファジアーノ岡山のDF立田悠悟が11月26日、自身のインスタグラムを更新。俳優で作家の松宮なつさん（34歳）との結婚を報告し、２ショット写真を公開した。清水のアカデミー出身の立田は、2017年にトップチームに昇格。23年に柏レイソルに移籍し、今季からJ１初昇格を果たした岡山でプレーしている。27歳の元日本代表DFは「いつも応援してくださる皆様へ」と切り出し、こう綴った。「この度、俳優・作家の松宮なつさんと結婚