ロックバンド「LUNASEA」が27日、小田急線秦野駅（神奈川県秦野市）で列車接近メロディー導入記念セレモニーにサプライズで出席した。28日の始発からバンドの代表曲「ROSIER」が上り線で、下り線では「IforYou」がホームで乗客に列車の到着を知らせる。2012年から「かながわ観光親善大使」を務めるボーカルのRYUICHI（55）は「LUNASEAの故郷・秦野で僕たちの楽曲が駅メロとして採用していただけて本当にうれしい」と喜