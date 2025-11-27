守備の名手をたたえる「三井ゴールデン・グラブ賞」の表彰式が２７日、都内のホテルで開かれた。リーグ連覇と日本一を達成したソフトバンクからは外野手部門で周東佑京内野手（２９）、二塁手部門で牧原大成内野手（３３）が受賞。２年連続２回目の栄誉を手にした周東は「ある程度、試合に出ないと取れない賞。いろんな方に評価していただいてうれしい」と、右腓骨骨折や死球による負傷離脱があった中で守備の技術と貢献度を認め