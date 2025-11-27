27日の日経225オプション2026年1月限（最終売買日1月8日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は3498枚だった。うちプットの出来高が2344枚と、コールの1154枚を上回った。プットの出来高トップは3万8000円の323枚（46円安100円）。コールの出来高トップは5万4000円の276枚（5円高350円）だった。 コールプット 出来高