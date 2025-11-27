27日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万2204枚だった。うちプットの出来高が7381枚と、コールの4823枚を上回った。プットの出来高トップは4万円の480枚（20円安35円）。コールの出来高トップは5万4000円の552枚（17円安74円）だった。 コールプット 出来高