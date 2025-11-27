27日の日経225オプション2026年2月限（最終売買日2月12日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は173枚だった。うちプットの出来高が88枚と、コールの85枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の54枚（162円）。コールの出来高トップは6万4000円の73枚（35円）だった。 コールプット 出来高前日比 価格