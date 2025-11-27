「女子ゴルフ・ツアー選手権リコー杯・第１日」（２７日、宮崎ＣＣ＝パー７２）宮崎市出身の永峰咲希（３０）＝ニトリ＝が６バーディー、１ボギーの６７で回り首位で第１ラウンドを終えた。圧巻は平均ストローク４・６２５０の１８番パー４。４２３ヤードの打ち上げとなっており誰もが苦しむこのホールで、ティーショットをフェアウエーに置き、残り１６１ヤードを６番アイアンでピン下にピタリとつけて、この日わずか２人し