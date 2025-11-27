全国で空き家が急増し、2023年時点で約900万戸に達した。7戸に1戸を占める規模だ。18日に大分市で発生した大規模火災では、焼失した住宅の約4割が空き家とみられ、被害拡大の要因になったとの指摘もある。空き家対策は喫緊の課題で、国会では税制を含む議論が進んでいるが、抜本的な解決は見通せない。解体に500万円…壊したくても壊せず「3、4年前の台風の時に、こういう風に（ボロボロに）なっちゃった。当時は壊すとなると300万