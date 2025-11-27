【新華社長春11月27日】中国吉林省白山市撫松県でこのほど、科学研究者らが雪の日に川の中で餌を探しながら戯れるコウライアイサを観察し、その貴重な映像を撮影した。映像は、この希少な鳥類の自然の習性を生き生きと捉えている。コウライアイサは国家1級重点保護野生動物に指定されており、生息環境に対する要求が極めて厳しい。現地の生態環境はここ数年改善され続けており、コウライアイサの繁殖個体群は着実に増加してい