ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」に、この季節ならではのアクティビティや雪景色で、冬をもっと楽しめるよう、人工造雪機を使用した雪あそびエリア「ムーミン谷でゆきあそび」が新たにオープン！入り江のテラスが小さなお子さんが雪に触れ思い思いに楽しめる「ゆきあそび広場」に大変身し、思う存分雪遊びを体験できます☆ ムーミンバレーパーク「ムーミン谷でゆきあそび」 オープン日：2025年11月