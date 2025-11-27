ウルフマン（牡２歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フィエールマン）は１１月３０日の東京６Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）でデビュー予定。叔母に１６年のオークス馬シンハライトやマーメイドＳを勝ったリラヴァティなど活躍馬を多数輩出している母系だ。１１月２７日の最終追い切りでは５ハロン６７秒７―１１秒４で古馬２勝クラスと互角の動きを披露。手塚貴久調教師は「細身の男馬ですが、ひと追いごとに良くなって仕上がり