さぬき市長選に立候補表明／名和京太郎さん（61） 2026年5月の任期満了に伴う香川県さぬき市長選挙に、無所属新人の名和京太郎さん（61）が立候補を表明しました。 （さぬき市長選に立候補表明／名和京太郎さん［61］）「世代交代は一定のときにしていくべきだと私は考えています。また違った発想でさぬき市を運営させていただけたらありがたい」 名和さんはさぬき市出身の61歳です。大学卒業後に全国漁業協同組合連