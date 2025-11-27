モデルのラブリ（36）が27日、自身のインスタグラムを更新。第2子の妊娠を発表した。この日、36歳の誕生日を迎えたラブリ。誕生日の報告と共に、おなかの膨らんだ自身の写真を投稿し「このたび第二子を授かり、現在妊娠5ヶ月の安定期に入りました」と発表。「5歳の娘と二人きりで過ごせるのもあと数ヶ月。溢れるほどの愛情を注いであげたい。そして二人目の子はどんな景色を見せてくれるのだろう」と喜びをつづった。ラブ