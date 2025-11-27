徐々に秋も深まる中、27日、静岡市の日本平を訪れると…。（伊藤 薫平 キャスター）「日本平の山頂に向かっています。標高が上がるにつれて、だんだんと色づいて行っているのがわかります」さらに、山頂付近では…。（伊藤 薫平 キャスター）「日本平ロープウェイを見下ろす所に来ました。天気はあいにくではありますが、山の上からですと立体的な色彩美を楽しむことができます」日本平の山頂付近にある「久能山