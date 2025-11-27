カリスマキリンへの道『しらふ』吉高由里子著（ワニブックス）文章の魅力とは、書いた人の面白さに比例するのではないか。必ずしも本や文章を数多く読んでいなくても、その人自身が特別な経験をしていたり、センスを持っていたりした場合は、人をひきつけるのではないか。俳優の吉高由里子さんのエッセー集『しらふ』（ワニブックス）を読んで、改めて確信しました。自身では、勉強が苦手だったのは「おそらく活字が嫌いだから