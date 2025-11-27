石川県輪島市の坂口茂市長は27日の記者会見で、能登半島地震で学校が被災し子どもの数が減っていることを受け、市立小中12校を4校に再編する方針を明らかにした。存続する輪島中以外の11校は来年春に閉校し、小学校1校と小中一貫の義務教育学校2校を開設する予定。