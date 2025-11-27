記者会見で意気込みを語る堀米雄斗。右は吉沢恋＝27日、北九州市スケートボードのワールドツアー・ストリートに出場する堀米雄斗（三井住友DSアセットマネジメント）と吉沢恋（ACTSBSTORE）が27日、北九州市の北九州メッセで記者会見に臨み、パリ五輪で2連覇を果たした男子の堀米は「気を引き締めて、自分のベストの滑りができるよう頑張りたい」と意気込んだ。女子でパリ五輪金メダルの吉沢は、難易度が高いと感じるコー