◇欧州チャンピオンズリーグ リーグフェーズ第5節 パフォス 2-2 モナコ (日本時間27日、アルファメガ・スタジアム)モナコに所属する南野拓実選手がCLの第5節で先制ゴールを決める活躍を見せました。試合は前半5分、南野選手が早速躍動。モナコは中盤からのパスワークで相手の陣形を崩すと、ゴール前の空いたスペースに入り込んだ南野選手にパスが通ります。南野選手はそのパスに対しダイレクトで右足を振り抜き、ゴール左へ流し込