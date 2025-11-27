ドジャースがノンテンダーFAとなったJJ・ブレデイの獲得に動くか(C)Getty Images世界一3連覇へ向け、今オフもFA補強に動くと見られるドジャースだが、ノンテンダーFAとなった選手の獲得も検討するかもしれない。ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャースは『再生プロジェクト』となる選手を徹底的に探すことが予想される。もちろん、ドジャースは市場のトップ層で大半の買い物をするが、同時に、最近ノンテンダー