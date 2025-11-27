東根市によりますと、２７日の午後０時１０分ごろ、山形県東根市にある堂ノ前公園の北側でクマ１頭が目撃されました。 【写真を見る】柿の木の上にクマ→市の担当者が現場向かうもおらず山形県東根市 クマは道路沿いにある柿の木の上にいたということです。 しかし、連絡を受けた市の担当者が現場に向かったところ、クマは柿の木にはいませんでした。その後の行方は分かっていません。 市は注意を呼びかけています。