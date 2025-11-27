◆スノーボードビッグエア男子Ｗ杯第１戦・予選（２７日、中国・張家口）男子予選は２つのヒートに分かれて行われ、ヒート１は２０２３年Ｗ杯種目別覇者の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）が２回目に９０・５０点をマークし、Ｅ・ブシャール（カナダ）に続く２位で通過した。来年２月開幕のミラノ・コルティナ五輪の代表選考争いとなるシーズンが開幕。来年１月までのＷ杯で優勝など、好成績を収めて、初の五輪代表入りを