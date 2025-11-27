◆男子プロゴルフツアーカシオワールドオープン第１日（２７日、高知・Ｋｏｃｈｉ黒潮ＣＣ＝７３７５ヤード、パー７２）第１ラウンドが行われ、砂川公佑（オークラ輸送機）が１イーグル、６バーディー、ボギーなしの８アンダー６４をマークし単独首位発進を決めた。６５の鈴木晃祐（ロピア）が１打差の２位につけた。優勝なら無条件で賞金王が決まる金子駆大（ＮＴＰホールディングス）、賞金ランキング３位から逆転キング