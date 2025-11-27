２０２６ＷＢＣ広報事務局は２７日、「２０２６ＷＢＣ東京プールｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙｄｉｐ」のチケット販売に関する更新情報を発表した。１２月以降に開始する先行販売では、読売新聞オンラインチケットでの抽選販売や海外在住者向けの抽選販売を追加。マススイート、マスカバナ、車いす席、見切り席の抽選販売も行うとした。また、１２月１日から販売を開始するローソンチケット１次先行抽選販売では、日本戦の