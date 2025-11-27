衆院予算委に臨む枝野委員長＝7日衆院予算委員会の枝野幸男委員長は27日、与党の斎藤健（自民党）、野党の奥野総一郎（立憲民主党）両筆頭理事と国会内で会談し、質問通告と答弁準備の時間を確保するため、委員会の日程や時間配分を可能な限り早期に決めるよう求めた。両理事は持ち帰った。今国会では、高市早苗首相が初の予算委論戦に準備するため、7日未明に公邸入りし論議を呼んだ。枝野氏は「予算委は注目も大きい。通告の