開会した11月定例岡山県議会 岡山県の伊原木知事は、2025年3月に岡山市で発生した山火事を受けて設置することにしている「治山ダム」について、2026年夏の完成を目指していることを明らかにしました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「岡山市・玉野市で発生した林野火災の復旧につきましては、治山ダムの来年夏の完成を目指し取り組んでいるところであります」 27日に開会した11月定例岡山県議会で述べました。 202