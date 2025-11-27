¶×Ê¿¹â¹»¤Ê¤®¤Ê¤¿Éô¹áÀî¡¦¶×Ê¿Ä® ²¬»³¡¦¹áÀî¤Çµ±¤¯¹â¹»À¸¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÀÄ½Õ¤Î¥­¥»¥­¡×¡£º£²ó¤Ï¹áÀî¸©¤Î¤Ê¤®¤Ê¤¿¶¯¹ë¹»¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ ¶×Ê¿¹â¹»¤Î¤Ê¤®¤Ê¤¿Éô¡£»þ¤Ë¤Ï·ã¤·¤¯ÂÇ¤Á¹ç¤¤¡¢»þ¤Ë¤Ï¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤®¤Ê¤¿¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ê¤Þ¤¹¡£ Á´¹ñÂç²ñ¾ïÏ¢¤Î¶¯¹ë¡¢¶×Ê¿¤Î¤Ê¤®¤Ê¤¿Éô¡£2024Ç¯3·î¤ÎÁ´¹ñÁªÈ´Âç²ñ¤Ç¤ÏÃÄÂÎÀï¤Ç½àÍ¥¾¡¤Ëµ±¤­¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï1¡¢2Ç¯À¸¤¢¤ï¤»¤Æ7¿Í¤¬¡¢°úÂà¤·¤¿3Ç¯À¸¤È¤È¤â¤Ëµ»¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£