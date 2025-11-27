【新華社ウルムチ11月27日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州の烏孫山脈は冬を迎え、山々がすっかり雪化粧している。山あいに漂う雲や霧は濃淡を帯びた峰々を包み込み、雪に覆われ連綿と続く山並みや青々とした松林の中を、グルジャ市とモンゴルキュレ県を結ぶ伊昭道路が蛇行して続くのが見え隠れしている。さまざまな自然の風景が入り交じって冬ならではの味わいを際立たせ、辺境の雄大さと優雅さを見事に表現した