東宝芸能は27日、所属する俳優の高嶋政宏の旧Instagram（@starless1029）が乗っ取り被害に遭ったことを報告。注意を呼び掛けている。【写真】泥沼離婚も…ラブラブだった弟夫妻美元が高嶋政伸にキス東宝芸能は公式Xで【重要なお知らせ】と書き出すと「弊社所属 高嶋政宏の旧Instagram（@starless1029）が乗っ取り被害に遭いました」と報告。「現在は攻撃者により@___starless1029___0として不正利用されています」とした。