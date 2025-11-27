◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第1日（2025年11月27日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）第1ラウンドが行われ、ツアー未勝利の砂川公佑（27＝オークラ輸送機）が1イーグル、6バーディー、ボギーなしの64をマークし、単独首位発進を決めた。1打差の2位に鈴木晃祐（25＝ロピア）がつけた。トップと2打差の3位に賞金ランク1位の金子駆大（23＝NTPホールディングス）、蝉川泰果（24＝アース製薬）ら5人