MBSテレビは12月6日午前6時から新番組『MIRAI JAM』をスタートする。MCを俳優・佐々木蔵之介が務める。【番組カット】水玉シャツにジャケットを着こなした佐々木蔵之介番組は、スタートアップ起業家との対話を通じて、「ビジネスの創造性」、「決断の裏側」、そして「苦悩と成長の瞬間」を深掘り。さらに、新進気鋭の起業家が自らの経験・挑戦の中で発した言葉、「金言」を紹介。経営者の思考や姿勢、生き様が込められた言葉を