ガソリンを対象に政府が石油元売りに支給する補助金が２７日、１リットルあたり１５円から２０円に引き上げられた。資源エネルギー庁が同日発表した全国のレギュラーガソリン平均価格（２５日時点、１リットルあたり）は前週より１円安い１６８円８０銭で３週連続の値下がりとなり、今後も下落が続く見通しだ。政府はガソリン税の暫定税率の年内廃止に向けて、１リットルあたり１０円だった補助金を１３日に１５円に増やした。