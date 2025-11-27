２７日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１１．０８ポイント（０．２９％）高の３８７５．２６ポイントと反発した。中国の政策に対する期待感が相場を支える流れ。中国経済の先行き不安が強まる中、当局は追加の景気支援策を打ち出すとの見方が広がった。国家統計局は朝方、１０月の工業企業利益が前年同月比で５．５％減少したと報告した。９月の２１．６％増から一転し、マイナス成長に沈んだこととな