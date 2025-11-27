大阪地裁が入る合同庁舎大阪市中央区の土地と建物の所有者に成り済まし、不動産会社2社から計約14億5千万円をだまし取ったとして、詐欺などの罪に問われた地面師グループの指示役とみられる会社役員福田裕被告（53）の公判が27日、大阪地裁で開かれ、検察側は懲役12年を求刑した。結審し、判決は12月25日に言い渡される。検察側は論告で「被告が詐取金の振込先口座を作成するなどの準備を行い、主導的な役割を果たしていた」と